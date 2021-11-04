В Ярославле специалисты проводят проверку по факту спила деревьев в Демидовском сквере. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования региона

Ярославцы обратились в департамент охраны окружающей среды региона и рассказали, что в Демидовском сквере спиливают здоровые деревья. По данным мэрии Ярославля, предприятие МБУ «Горзеленхозстрой» проводило там санитарно-оздоровительные мероприятия, спилив четыре дерева.

- На данный момент департаментом начато административное расследование по факту спила здоровых деревьев в Демидовском сквере. Специалистами также проведены контрольно-надзорные мероприятия и осуществлен выезд на место, - рассказал председатель комитета государственного экологического надзора, Александр Прибылов.

В департаменте охраны окружающей среды сообщили, что за нарушение установленного режима на особо охраняемых природных территориях грозит штраф для граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.