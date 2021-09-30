В отношении тутаевца, чуть не заморившего голодом собаку, возбуждено уголовное дело

Освобожденный пес не мог сам стоять на ногах. ФОТО: группа "Подслушано Тутаев" ВКонтакте

В отношении жителя Тутаева, который оставил собаку без еды и воды, возбуждено уголовное дело.

Вчера редакция КП-Ярославль рассказала о несчастном животном, которое, чтобы не умереть с голоду, прогрызло обшивку балкона и попыталось сбежать из квартиры на втором этаже. Пес застрял, чтобы его вызволить тутаевцы развернули целую спасательную операцию. Когда собаку достали, она от голода почти не стояла на ногах, а по виду напоминала скелет, обтянутый кожей.

- В полицию поступило сообщение о факте жестокого обращения с животным. Установлено, что местный житель оставил в квартире на длительное время без воды и пиши собаку, обрекая ее на гибель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

24-летний хозяин истощенной собаки даже не стал отрицать свою вину и дал признательные показания. По словам соседей, в квартире раньше жил еще и кот. Но он умер от голода.

По статье о жестоком обращении с животными тутаевцу грозит штраф до 80 тысяч рублей. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 3 лет.