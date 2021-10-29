В Тутаеве будут строить канатную дорогу через Волгу. ФОТО: страница Дмитрия Юнусова ВКонтакте

Вчера, 28 октября, в администрации Тутаева обсуждали варианты переправ через Волгу между берегами города. Пришли к общему мнению, что наиболее удобным и реальным вариантом будет канатная дорога. Ее строительство запланировано на 2023-2024 годы, сейчас объект проектируют.

- В сложившихся условиях наиболее реальным вариантом надежной всесезонной переправы через Волгу в Тутаеве является канатная дорога. Нам, хоть и с большим трудом, но удалось убедить Минкульт РФ в том, что траекторию дороги необходимо выбрать в черте города, ближе к центру, от Донской до Леонтьевской. Вариант от Парка отдыха до 2-й Овражной был категорически отвергнут. На сегодняшний день вся городская документация приведена в соответствие, чтобы получить разрешение на строительство, - сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.