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Общество29 октября 2021 16:00

В Тутаеве будут строить канатную дорогу через Волгу

На совещании администрации решили, что это наиболее удобный круглогодичный вариант для местных жителей
Анастасия Голубева
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В Тутаеве будут строить канатную дорогу через Волгу. ФОТО: страница Дмитрия Юнусова ВКонтакте

В Тутаеве будут строить канатную дорогу через Волгу. ФОТО: страница Дмитрия Юнусова ВКонтакте

Вчера, 28 октября, в администрации Тутаева обсуждали варианты переправ через Волгу между берегами города. Пришли к общему мнению, что наиболее удобным и реальным вариантом будет канатная дорога. Ее строительство запланировано на 2023-2024 годы, сейчас объект проектируют.

- В сложившихся условиях наиболее реальным вариантом надежной всесезонной переправы через Волгу в Тутаеве является канатная дорога. Нам, хоть и с большим трудом, но удалось убедить Минкульт РФ в том, что траекторию дороги необходимо выбрать в черте города, ближе к центру, от Донской до Леонтьевской. Вариант от Парка отдыха до 2-й Овражной был категорически отвергнут. На сегодняшний день вся городская документация приведена в соответствие, чтобы получить разрешение на строительство, - сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.