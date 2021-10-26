Ярославская область находится на 62 месте по числу вакцинированных пожилых людей

По числу вакцинированного сельского населения Ярославская область находится на 60-месте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании комиссии, которое прошло в областной Думе, руководитель департамента здравоохранения Василий Тубашов отменил низкие темпы вакцинации в регионе. По числу вакцинированного сельского населения Ярославская область находится на 60-месте по стране. По числу вакцинированных пожилых людей – на 62-м. И это при том, что чаще всего от COVID-19 в регионе умирают люди старше 60 лет.

Как отметил глава депздрава, раньше стояла задача привить 60% населения, то есть порядка 600 тысяч человек. Сделать это было нужно до сентября-октября. Скоро ноябрь, а вакцинировались лишь 409 тысяч ярославцев.

- Вирус мутирует. Чем дольше растягивается вакцинация, тем проблематичнее с ним бороться, - говорит Василий Тубашов.