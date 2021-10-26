Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 октября 2021 14:36

Ярославская область находится на 62 месте по числу вакцинированных пожилых людей

По остальным показателям статистика не многим лучше
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
По числу вакцинированного сельского населения Ярославская область находится на 60-месте

По числу вакцинированного сельского населения Ярославская область находится на 60-месте

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании комиссии, которое прошло в областной Думе, руководитель департамента здравоохранения Василий Тубашов отменил низкие темпы вакцинации в регионе. По числу вакцинированного сельского населения Ярославская область находится на 60-месте по стране. По числу вакцинированных пожилых людей – на 62-м. И это при том, что чаще всего от COVID-19 в регионе умирают люди старше 60 лет.

Как отметил глава депздрава, раньше стояла задача привить 60% населения, то есть порядка 600 тысяч человек. Сделать это было нужно до сентября-октября. Скоро ноябрь, а вакцинировались лишь 409 тысяч ярославцев.

- Вирус мутирует. Чем дольше растягивается вакцинация, тем проблематичнее с ним бороться, - говорит Василий Тубашов.