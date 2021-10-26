В Ярославской области чаще всего от COVID-19 умирают люди старше 60 лет

Из 3821 койки, отданной под больных с COVID-19, заняты 3092 Фото: Михаил ФРОЛОВ

На профильном комитете в Ярославской областной Думе вчера, 25 октября, обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Утешительного мало: из 3821 койки, отданной под больных с COVID-19, заняты 3092. Это треть от всего коечного фонда области.

По данным регионального департамента здравоохранения и фармации, от COVID-19 с начала пандемии скончался 1141 человек. Более 80% из них – люди старше 60 лет.

Из-за большой нагрузки на врачей, страдает оказание плановой медицинской помощи. В области ощущается острый дефицит медицинских кадров: не хватает 430 врачей и 450 специалистов среднего медперсонала.