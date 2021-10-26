Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 октября 2021 10:07

В Ярославской области чаще всего от COVID-19 умирают люди старше 60 лет

Более 80% скончавшихся от коронавируса – пожилые ярославцы
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из 3821 койки, отданной под больных с COVID-19, заняты 3092

Из 3821 койки, отданной под больных с COVID-19, заняты 3092

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На профильном комитете в Ярославской областной Думе вчера, 25 октября, обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Утешительного мало: из 3821 койки, отданной под больных с COVID-19, заняты 3092. Это треть от всего коечного фонда области.

По данным регионального департамента здравоохранения и фармации, от COVID-19 с начала пандемии скончался 1141 человек. Более 80% из них – люди старше 60 лет.

Из-за большой нагрузки на врачей, страдает оказание плановой медицинской помощи. В области ощущается острый дефицит медицинских кадров: не хватает 430 врачей и 450 специалистов среднего медперсонала.