Жители Ярославской области за четыре дня перевели мошенникам 6 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области с 22 по 25 октября в полицию поступили 12 заявлений по фактам мошенничества. Злоумышленники продолжают орудовать в регионе по телефону и их уловки срабатывают на совершенно разных людей: от программистов до пенсионеров.

За 4 дня жители области перевели мошенникам более шести миллионов рублей.

Одна из пострадавших живет в Дзержинском районе Ярославля. Она обратилась в полицию и рассказала, что по наводке мошенников оформила на себя несколько кредитов почти на 700 тысяч рублей, а ее супруг сделал то же самое на 800 тысяч рублей. Общий ущерб составила поле 1,5 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Каждое из этих преступлений могло быть предотвращено, если бы граждане соблюдали простые правила финансовой безопасности. Полиция предупреждает - критически расценивайте любую, поступающую информацию.