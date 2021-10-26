Врио губернатора Ярославской области встретился с руководителями фракций областной Думы

Во вторник, 26 октября, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с руководителями фракций Ярославской областной Думы. Заместитель председателя Яроблдумы, председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова поделилась своим мнением о прошедшей встрече.

- Михаил Евраев произвел впечатление открытого для общения человека. Важно, что он находит время для знакомства с ключевыми темами области, профессиональными сообществами и депутатами. Перед заседанием Думы лично поприветствовал каждого присутствующего на заседании Думы. Поднял важный вопрос о подготовке бюджета в интересах развития нашей области и просил депутатов о поддержке и конструктивном взаимодействии. Врио погружен в основную повестку региона. Здравоохранение, отопительный сезон, исполнение контрактов по объектам благоустройства дворов и общественных территорий, - сказала Ольга Хитрова.