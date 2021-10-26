В Ярославле генерал-майор полиции проведет прямую линию с горожанами Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле, завтра, 27 октября с 16 до 17 часов состоится прямая линия с начальником УМВД России по Ярославской области генерал-майором полиции Андреем Геннадьевичем Липилиным. Он ответит на вопросы ярославцев, их можно будет задать, позвонив по телефону 20-11-99.

- В работе прямой телефонной линии примут участие руководители служб и подразделений областного УМВД, а также, посредством видеоконференцсвязи, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.