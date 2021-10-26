Бывший губернатор Ярославской области стал главой комиссии по вопросам обеспечения спецсвязью Фото: Правительство Ярославской области

Бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назначен председателем межведомственной комиссии по вопросам обеспечения правительственной специальной телефонной связью. Соответствующий указ 25 октября подписал Президент России Владимир Путин.

Анатолий Серышев, который возглавлял комиссию на протяжении последних четырех лет, от должности освобожден. 12 октября он был назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

12 октября Дмитрий Миронов покинул пост губернатора Ярославской области и стал помощником президента. На посту главы региона его сменил Михаил Евраев, правда, на данный момент с приставкой врио.