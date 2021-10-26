В Дзержинском районе Ярославля начали строить школу Фото: Правительство Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля на улице Пашуковской начали строительство новой школы. Сейчас уже готова фундаментная плита, рабочие занимаются гидроизоляцией и армированием. На стройке задействовано 60 человек.

- Проект типовой, в прошлом году такое же общеобразовательное учреждение площадью более 20 тысяч квадратных метров было введено в эксплуатацию на Тракторной улице в Рыбинске. В четырехэтажном здании есть все для удобства школьников: широкие коридоры, просторные, светлые кабинеты, высокотехнологичное оборудование, - рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Школа рассчитана на 1100 учеников. На территории около учебного учреждения обустроят футбольное поле, площадки для занятий волейболом, баскетболом и гимнастикой. Также предусмотрены беговые дорожки.