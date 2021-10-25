Рыбинец получил 7 лет тюрьмы за избиение сожительницы, которая после умерла Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

44-летний житель Рыбинска признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что в июне текущего года мужчина избил во дворе жилого дома на улице Железнодорожной свою 42-летнюю сожительницу: он бил ее руками и ногами по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. После этого рыбинец отвел женщину к ней домой и ушел. От полученных травм она скончалась.

- Суд признал мужчину виновным в совершении деяния и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, -сообщили в прокуратуре Ярославской области.