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Происшествия25 октября 2021 18:28

Рыбинец получил 7 лет тюрьмы за избиение сожительницы, которая после умерла

Это произошло в июне текущего года
Анастасия Голубева
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Рыбинец получил 7 лет тюрьмы за избиение сожительницы, которая после умерла

Рыбинец получил 7 лет тюрьмы за избиение сожительницы, которая после умерла

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

44-летний житель Рыбинска признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что в июне текущего года мужчина избил во дворе жилого дома на улице Железнодорожной свою 42-летнюю сожительницу: он бил ее руками и ногами по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. После этого рыбинец отвел женщину к ней домой и ушел. От полученных травм она скончалась.

- Суд признал мужчину виновным в совершении деяния и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, -сообщили в прокуратуре Ярославской области.