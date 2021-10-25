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Происшествия25 октября 2021 17:38

Житель Рыбинска осужден за изготовление 4 килограммов наркотиков

А также за сбыт запрещенных веществ
Анастасия Голубева
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Житель Рыбинска осужден за изготовление 4 килограммов наркотиков

Житель Рыбинска осужден за изготовление 4 килограммов наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летний мужчина признан виновным в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков и психотропных веществ. Установлено, что в течение прошлого года обвиняемый через интернет купил необходимые химические компоненты, реактивы, колбы и разные емкости для приготовления психотропных веществ с амфетамином. Он приготовил 12 грамм наркотиков и часть из них продал знакомому за пять тысяч рублей. Мужчину задержали вместе с самодельным веществом при нем.

Следствием установлено, что всего рыбинец изготовил более четырех килограммов психотропного вещества разного вида. Также, в его квартире нашли марихуану.

- В рамках расследования уголовного дела у обвиняемого выявлено психическое расстройство в форме пагубного употребления психостимуляторов. Суд назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.