Житель Рыбинска осужден за изготовление 4 килограммов наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летний мужчина признан виновным в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков и психотропных веществ. Установлено, что в течение прошлого года обвиняемый через интернет купил необходимые химические компоненты, реактивы, колбы и разные емкости для приготовления психотропных веществ с амфетамином. Он приготовил 12 грамм наркотиков и часть из них продал знакомому за пять тысяч рублей. Мужчину задержали вместе с самодельным веществом при нем.

Следствием установлено, что всего рыбинец изготовил более четырех килограммов психотропного вещества разного вида. Также, в его квартире нашли марихуану.

- В рамках расследования уголовного дела у обвиняемого выявлено психическое расстройство в форме пагубного употребления психостимуляторов. Суд назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.