В Рыбинске развернуто три мобильных пункта вакцинации Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске работают три мобильных пункта вакцинации против COVID-19. В торговых центра – «Виконда» и «Сенная площадь», а также в центре «Мои документы». В эти пункты не требуется предварительная запись, можно приехать вечером или в выходные.

В ТРЦ «Виконда» пункт работает ежедневно с 14 до 19 часов. Он расположен на первом этаже в здании гостиницы, вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ.

В ТЦ «Сенная площадь» можно вакцинироваться в будни с 15:30 до 18 часов, а в выходные с 12 до 15 часов. Мобильный пункт расположен на втором этаже.

В МФЦ желающие смогут сделать прививку во все дни, кроме субботы и воскресенья, с 13 до 15 часов.