Ремонт Октябрьского моста в Ярославле перенесли на весну 2022 года

Ремонт Октябрьского моста в Ярославле перенесли на весну Фото: Полина Вачнадзе

Ремонт Октябрьского моста в Ярославле, запланированный на осень, перенесли на весну следующего года. Контракт был подписан с организацией «Ярдорремстрой», однако, подрядчик так и не вышел на объект.

Изначально сообщалось, что объект будет отремонтирован к началу ноября. Чтобы не мешать движению транспорта, мост собирались частично перекрывать для движения по ночам и в это время проводить работы. Планировался ремонт «картами» на наиболее разбитых участках дороги. Однако оказалось, что необходима и замена температурных швов, а зимой эту работу проводить проблематично.