На Октябрьском мосту в Ярославле заменят асфальт

Работы на Октябрьском мосту начнутся в сентябре Фото: Полина Вачнадзе

На Октябрьском мосту в Ярославле будут менять асфальтовое покрытие. Об этом сегодня, 17 августа, на общегородском совещании в мэрии рассказал директор департамента городского хозяйства города Ярослав Овчаров.

- Предусмотрена замена верхних слоев изношенного покрытия на путепроводе. В рамках контракта по ямочному ремонту на Октябрьский мост будет израсходовано 50 миллионов рублей, - сказал Ярослав Овчаров.

Работы должны начаться в сентябре. Подрядчик будет выбран в августе.

Напомним, что сейчас для проезда закрыт Добрынинский мост. Открыть его планируют 22 августа.

- Закрытие связано с технологическими процессами, а именно с соединением двух сторон моста и созданием монолитного участка. Чтобы бетонное основание пролетного строения было прочным, необходимо снять динамическую нагрузку с объекта, - пояснил директор ДГХ.