В Ярославле водитель на «БМВ» сбил женщину-пешехода Фото: Артем КИЛЬКИН

Вчера, 17 октября под колеса «БМВ», за рулем которого находился 41-летний водитель, попала 35-летняя женщина. ДТП произошло около восьми часов вечера на улице Чкалова.

За рулем иномарки находился 41-летний мужчина.

– В результате аварии женщина с травмами госпитализированы в лечебное учреждением бригадой скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В пятницу под колесами МАЗ погиб 33-летний мужчина. Грузовик сбил его на окружной дороге.