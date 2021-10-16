В Ярославле МАЗ насмерть сбил 33-летнего мужчину

Под колесами МАЗ погиб 33-летний мужчина Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле вчера, 15 октября, под колесами МАЗ погиб 33-летний мужчина. ДТП произошло днем на Юго-западной окружной дороге у дома №29 по улице Нефтяников.

- Автомобиль МАЗ под управлением 60-летнего мужчины, совершил наезд на пешехода. Он скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники полиции уточняют все обстоятельства ДТП, идет проверка.

15 октября при столкновении двух машин в Ростовском районе травмы получили три человека, в том числе 9-летний мальчик. Ребенка госпитализировали.