День промышленности в Ярославской области пройдет в онлайн-режиме. Изображение предоставлено ТПП Ярославской области

В Ярославле 19 октября пройдет ежегодное экономическое мероприятие – День промышленности Ярославской области, организатором которого выступила Торгово-промышленная палата региона.

День промышленности отмечается в области уже более 10 лет, за это время он приобрел статус важной деловой площадки, на которой обсуждаются стратегические вопросы развития промышленности, взаимодействия власти и бизнеса, устанавливаются и укрепляются деловые контакты. По традиции программа мероприятия состоит из двух частей – деловой, на которой выступают спикеры и проводятся дискуссии, а также

торжественной, где руководители области награждают победителей и лауреатов ежегодного конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области».

- К сожалению, пришлось перенести очный формат в онлайн, но мы разработали интересную программу и приглашаем всех, кому небезразлично экономическое будущее страны и региона к участию в интернет-трансляции, – подчеркнула президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – На площадке Дня промышленности выступят федеральные и региональные эксперты, которым можно будет задавать вопросы во время прямого эфира. Присоединяйтесь, приглашаем к активному участию.

Деловая программа будет посвящена современным тенденциям развития экономики России и их влиянию на региональную промышленность.

Константин Бабкин, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, руководитель Ассоциации «Росспецмаш» расскажет, как изменилась конкурентоспособность российской экономики, ухудшились или улучшились условия для товаропроизводителей. Михаил Матовников – федеральный эксперт от генерального партнера Дня промышленности ПАО Сбербанк – один из самых известных финансовых аналитиков в России, специализирующийся на макроэкономических исследованиях и анализе банков и финансовых рынков, автор более 300 статей в российских и иностранных экономических журналах расскажет об основных тенденциях и трендах, определяющих экономическую ситуацию в стране, вызовах и альтернативах развития.

О роли финансового сектора в реализации целей экологичного устойчивого развития экономики, финансирование которого станет в РФ одним из ключевых на следующие три года, расскажет представитель Банка России.

С 2019 года участниками этой программы стали 83 сотрудника предприятий Ярославской области. Из них ряд специалистов АО «Русские краски», ООО КЦК «Аронап» и ООО «Завод «Дорожных машин» участвовали в международных стажировках на крупных предприятиях Германии и Кореи.

Участники онлайн-трансляции, которая будет организована на канале ЯрТПП в Youtube и официальной странице в Facebook, смогут задать вопросы спикерам и поучаствовать в дискуссии.

Пленарное заседание и церемония награждения пройдут 19 октября с 14:30 до 17:00. Регистрация и программа на официальном сайте Дня промышленности.