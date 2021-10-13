Звезда 2000-ых годов солистка группы «Краски» приедет в Ярославль

Совсем скоро Оксана Ковалевская выступит с концертом в Ярославле. Фото: "Руки Вверх! Бар"

Группа «Краски» появилась на российской сцене в 2001 году и сразу полюбилась слушателям. Солисткой коллектива и автором хитов нулевых является певица Оксана Ковалевская. «Руки Вверх в юбке» - именно так называли Оксану музыкальные критики. Все это не случайно: одна из песен группы «Краски» “Я люблю тебя, Сергей” была посвящена Сергею Жукову, и ее мотив был взят из песни «18 мне уже».

Совсем скоро Оксана Ковалевская выступит с концертом в Ярославле.

«Старший брат», «Сегодня к маме я приехала домой», «Он не знает ничего» и многие другие хиты прозвучат уже на этой неделе в «Руки ВВерх! Бар».