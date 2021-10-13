Врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева представят 15 октября. ФОТО: www.kremlin.ru

Указом президента РФ Владимира Путина от 12 октября, врио губернатора Ярославской области назначен бывший заместитель главы ФАС РФ Михаил Евраев. Ярославским чиновникам его представят в ближайшую пятницу, 15 октября. Сделает это полномочный представитель Президента РФ в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев.

Церемония пройдет в правительстве региона.

Временно исполнять обязанности главы Ярославской области Михаил Евраев будет до следующих выборов, которые состоятся в единый день голосования – 11 сентября 2022 года.