В Борисоглебе Ярославской области разбитый мост стал местной достопримечательностью

В 2020 году мост рухнул от сильного ветра. Фото: группа "Подслушано Борисоглебский"

Прошло уже 538 дней с тех пор, как в Борисоглебске Ярославской области рухнул мост, по которому жители добирались с одного берега реки Устье на другой.

Мост простоял целым и невредимым около пяти лет, но в 2020 году рухнул от сильного ветра. За это местные власти никак не продвинулись в ремонте сооружения, зато жители не отчаиваются и приглашают туристов сфотографироваться у "разведенных мостов" нового поколения.

- Вы также можете приезжать в Борисоглеб, чтобы пофоткаться на фоне аэро катастрофы, - пишет местный житель в группе "Подслушано Борисоглебский".

Местные жители даже собрались праздновать 1000 дней со дня аварии. Ситуация выглядит очень по-ярославски комичной, но это было бы смешно, если бы не было так грустно.