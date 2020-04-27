Правительство Ярославской области: мост в Борисоглебском обрушился из-за ветра

27 Апр 2020 2020-04-27T16:26:53+03:00

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Причиной обрушения пешеходного моста через реку Устье в поселке Борисоглебский стал штормовой ветер. К такому предварительному выводу пришла комиссия, осматривавшая объект.

Напомним, что мост был открыт меньше пяти лет назад. На торжественно церемонии местным жителям обещали, что мост прослужит не одному поколению борисоглебцев. Однако сильный ветер смёл все планы и развеял обещания.

Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, на сооружении обрушились подвесные пролеты, оборваны вантовые конструкции, на первом пролете и устоях зафиксированы разрушения асфальтового покрытия.

Жителей уже уведомили об альтернативном маршруте – пройти они могут по автомобильному мосту, который находится в 200 метрах от моста развалившегося.

А в местных пабликах борисоглебцы хоть и расстроены случившимся, но шутить не перестают.

- В Голландии есть мост, который расположен ниже уровня воды.

- А что? У нас тоже такой есть!

И было бы это смешно, если бы не было так грустно.

ИСТОЧНИК KP.RU