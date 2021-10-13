На карантин из-за COVID-19 закрыли классы в 22 школах Ярославской области

На карантин по COVID-19 уходят учащиеся Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ярославской области продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка. На карантин по COVID-19 уходят учащиеся: вчера, 12 октября, стало известно о переходе на дистанционное обучение студентов трех факультетом педагогического университета.

В школах и детских садах также зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. На карантин отправлены учащиеся из 22 школы региона и воспитанники 23 детских садов.

Не дремлет и ОРВИ: карантин по этому вирусу объявлен в 11 школах и 35 детских садах.

Полностью отправленных на удаленку школ и детских садов нет.