В ярославском педагогическом университете три факультета перевели на дистант

С 12 октября на дистант ушли студенты и преподаватели филологического факультета. ФОТО: ЯГПУ им.К.Д.Ушинского

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского частично переведен на дистанционное обучение. С 12 октября на дистант ушли студенты и преподаватели филологического факультета. На естественно-географическом и педагогическом занятия также проходят в удаленном формате. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Мы сохраняем бдительность в новых условиях. В случае, если замечаем рост заболеваемости, стараемся локализовать его, чтобы скорее вернуться к обычному графику жизни. На факультетах, где определены повышенные риски, в профилактических целях некоторые группы переводятся на дистант на 14 дней, - пояснили в университете.

Известно, что случаи заболевания коронавирусом есть и среди учащихся, и среди педагогов.