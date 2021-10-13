Женщина насмерть, мужчина в больнице: в Ярославской области осудили водителя, сбившего людей на остановке

Пьяный лихач ночью устроил смертельное ДТП в Угличском районе Фото: УМВД по Ярославской области

Угличский районный суд вынес приговор пьяному лихачу, который в сентябре прошлого года влетел в автобусную остановку и сбил двух человек. Авария произошла 27 сентября в селе Василево.

- Подсудимый, управляя автомобилем «Фольксваген», совершил наезд на 44-летнюю женщину и 43-летнего мужчину. Пострадавшая скончалась на месте, мужчину с травмами доставили в больницу, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Нетрезвого 53-летнего гонщика задержали. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела – за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и нарушении ПДД, которые повлекли за собой смерть человека. Выяснилось, что ранее мужчину уже лишали водительских прав. В этот раз лишили и свободы.

- Ему назначили наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Частично удовлетворен гражданский иск, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 тысяч рублей, - уточнили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.