В Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил женщину

Иномарка врезалась в остановку, на которой стояли два человека Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло сегодня, 27 сентября, около полуночи в селе Василево Угличского района. Автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился 53-летний водитель, въехал в остановку и сбил двух людей, стоящих на ней.

- В результате аварии 44-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, 43-летнего мужчину доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сообщается, что по внешним признакам водитель был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, сотрудники полиции доставили его в отдел.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее его уже лишали водительских прав.