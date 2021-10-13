В Рыбинске подрядчик задерживает сдачу Волжского парка Фото: Администрация Рыбинска

Благоустройство Волжского парка в Рыбинске сейчас выполнено на 85%. Подрядчик задерживает срок сдачи объекта из-за нехватки у него средств. Однако по условиям контракта за каждый просроченный день организация обязана платить штраф, так что в интересах подрядчика сдать парк в ближайшее время.

Рабочие продолжают благоустраивать территорию: они высаживают деревья вместо вырубленных, прокладывают дорожки для скандинавской ходьбы, а также на этой недели должно положить асфальт в пешеходной зоне.

- Сейчас в парке осталось доделать асфальтирование и освещение. У подрядчика есть финансовые трудности. Объект действительно дорогостоящий, его общая стоимость более 60 миллионов рублей. Оплачивать работы частями мы не имеем права, всю сумму можно получить только полностью, исполнив контракт. Поэтому подрядной организации необходимо завершить все свои обязательства и сдать Волжский парк, - сообщил главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.