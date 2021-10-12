В Ярославской области в аварии пострадали пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 октября, в 10:40 на Юго-западной окружной дороге в Ярославском районе произошла авария. Столкнулись рейсовый автобус «ПАЗ», за рулем которого находился 54-летний водитель и грузовик «МАН» с полуприцепом под управлением 53-летнего мужчины. В результате аварии в больницу госпитализировали трех женщин 24, 49 и 76 лет, а также двух 17-летних девушек.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.