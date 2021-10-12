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Общество12 октября 2021 17:10

Во Фрунзенском районе Ярославля идет строительство детской поликлиники

За одну смену она сможет принимать до 500 детей
Анастасия Голубева
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Во Фрунзенском районе Ярославля идет строительство детской поликлиники

Во Фрунзенском районе Ярославля идет строительство детской поликлиники

Фото: Правительство Ярославской области

Во Фрунзенском районе Ярославля строительство детской поликлиники находится на завершающем этапе. Сейчас в ней устанавливают двери, кладут линолеум и благоустраивают территорию на улице около медучреждения. В следующем году в поликлинику планируют закупить оборудование и начать работу с маленькими пациентами.

- В здании разместится рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения, зал ЛФК, кабинет массажа, бассейн для детей до года, просторная зона ожидания с регистратурой. Рассчитываем, что поликлиника сможет принимать до 500 посетителей смену, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.