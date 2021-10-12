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Происшествия12 октября 2021 15:48

В Ярославле у водителя автобуса полиция изъяла наркотики

24-летний мужчина был задержан в Дзержинском районе
Анастасия Голубева
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В Ярославле у водителя автобуса полиция изъяла наркотики

В Ярославле у водителя автобуса полиция изъяла наркотики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Ярославля сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков был задержан 24-летний мужчина. Установлено, что он работает водителем на ярославском предприятии. Правоохранительные органы на улице Осташинская обнаружили и изъяли у молодого человека пакет с веществом. Экспертиза установила, что содержимое пакета – синтетический наркотик, общей массой более одного грамма.

- Покупал в интернет-магазине, пошел и поймали, - так сам водитель рассказал о своем задержании.

Он действительно пошел во время обеденного перерыва, чтобы забрать «закладку» и употребить ее в ближайшее время. Наряд ДПС ГИБДД составил протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

- Полицией по Дзержинскому району возбуждено дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.