В Рыбинске местные жители нашли свалку коробок с лекарствами. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

В Рыбинске местные жители обнаружили несанкционированную свалку - коробки, внутри которых находились ампулы с лекарствами. Оставленные медикаменты заметили в районе улице Баррикадной. Сейчас проверкой всех обстоятельств займется полиция.

- За несоблюдение требований законодательства при сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации или обезвреживании отходов нарушителю грозит штраф. Для граждан – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 50 тысяч, для организаций – до 250 тысяч. В последнем случае также предусмотрена приостановка деятельности на срок до 90 суток. При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются, - сообщили в правительстве Ярославской области.