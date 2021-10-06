Ярославцы теперь могут дистанционно узнать сведения о себе из ЗАГСа Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Жители Ярославской области теперь могут запрашивать данные о себе и своих детях из базы ЗАГС через портал Госуслуг. За восемь месяцев 2021 года горожане таким образом получили больше 4 тысяч услуг.

- Без привязки к прописке, можно запросить документы о ранее составленных актах гражданского состояния – это не только повторные свидетельства, но и справки. Услуга будет получена в электронном виде, - рассказали в правительстве области.