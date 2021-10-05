Школьники из поселка в Ярославской области пожаловались на туалеты без дверей: «Это очень постыдно»

Ученики Петровской школы пожаловались на туалет без дверей. ФОТО: группа "Около Петровска" ВКонтакте

Ученики Петровской школы Ростовского района опубликовали в социальных сетях крик о помощи. Подростки просят прекратить унижать их человеческое достоинство и сделать в школьных туалетах двери с защелками.

- Мы, ученики Петровской школы, хотим показать, какой у нас туалет. Ходить по своим делам сюда невозможно, все на всеобщем обозрении. А еще у нас раз в месяц бывают критические дни, чувствуем себя унизительно в таких условиях. В любой момент может зайти любой ребенок, это очень постыдно. Просим поставить дверцы с защелками, чтобы хоть как-то уединиться, - пишут в группе «Около Петровска» ВКонтакте школьники.

Проблема отсутствия дверей в туалетах и, соответственное, невозможности уединиться при довольно интимном процессе, существует во многих школах Ярославской области. В феврале похожие фотографии публиковала в соцсетях мама ученицы школы в Переславле.

Тем временем, по нормам СанПиН туалеты в школах должны быть оборудованы кабинками с дверьми. В советское время, когда строились учебные заведения региона, подобных требований не существовало.

В комментариях многие поддержали девочек, которые не побоялись привлечь к этой проблеме внимание. Другие же комментаторы утверждают, что в каждой уборной есть кабинка с дверью, где можно закрыться в случае необходимости.