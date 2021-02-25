«Ребята стесняются»: жительница Переславля показала, в какие туалеты ходят дети в школе

В школах Переславля дети пользуются такими туалетами. Фото: Наталья Власова.

Жительница Переславля-Залесского пожаловалась на состояние туалетов в одной из школ города. Кабинки без дверей, все на виду, что, естественно, смущает детей. Туталетной бумаги нет.

- На фото - туалет для девочек в одной из городских школ. Я знаю, что многие ребята стесняются. В начальной школе туалетную бумагу надо просить у учителя, что тоже приходится делать публично или носить из дома. И не каждый ребенок сможет сходить в такой туалет. Детям придется терпеть до дома. Значит, можно получить проблемы со здоровьем, а также это сказывается на успеваемости, потому что как думать об учебе, если болит живот и хочется в туалет? - пишет женщина на своей странице в социальных сетях.

И не понимает, почему в торговых центрах и в администрации города прекрасно оборудованы уборные, а дети находятся в таких условиях.

Кстати, по нормам СанПиН подобное состояние уборных комнат недопустимо. На каждом этаже должны быть размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не могут находиться напротив входа в учебные помещения. Унитазы должны быть оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. А что видим в переславской школе мы?