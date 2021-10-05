Пришли результаты экспертизы рыбинского маньяка, убившего двух сестер

8 октября начнется суд по делу рыбинского маньяка. ФОТО: СК РФ

8 октября начнется суд по делу рыбинского маньяка. 15 сентября Виталий Молчанов жестоко расправился над двумя сестрами 8 и 13 лет: он изнасиловал и убил девочек. Тела дочерей с многочисленными ножевыми ранениями нашла их мать, когда вернулась в квартиру с работы.

Молчанова, который с места преступления скрылся, задержали спустя пару дней недалеко от дома, где произошло преступление. Первая экспертиза признала мужчину невменяемым. На второй, которую провели в Санкт-Петербурге, настоял отец убитых детей. Ее результаты огласят во время судебного заседания.

- Оно будет закрытым. Предметом исследования в судебном заседании станут результаты экспертизы, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.