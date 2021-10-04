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Общество4 октября 2021 16:10

В Ярославской области на берегу Волги волонтеры собрали 16 кубометров мусора

В порядок приводили территорию Высоковского бора
Анастасия Голубева
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В Ярославской области на берегу Волги волонтеры собрали 16 кубометров мусора

В Ярославской области на берегу Волги волонтеры собрали 16 кубометров мусора

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинском районе Ярославской области волонтеры очищали территорию Высоковского бора. Им удалось собрать 16 кубометров мусора. В уборке приняли участие больше 50 человек, собранный мусор вывезли.

- Важно, что к этой работе присоединяется все больше предприятий и организаций, административных структур, учреждений социальной сферы, некоммерческих и общественных организаций, а также неравнодушных граждан, - отметила заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Надежда Смирнова.