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Происшествия3 октября 2021 11:07

Две жительницы Ярославля перевели мошенникам больше 200 тысяч рублей

Злоумышленники действовали по телефону
Анастасия Голубева
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Две жительницы Ярославля перевели мошенникам больше 200 тысяч рублей

Две жительницы Ярославля перевели мошенникам больше 200 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Кировского района Ярославля обратилась 35-летняя женщина, которая сообщила, что ей позвонили неизвестные, они представились сотрудниками банка и сказали, что с ее кредитной карты хотят снять деньги, поэтому нужно перевести средства на якобы безопасный счет. Женщина все так и сделала. Она перевела мошенникам 135 тысяч рублей.

Еще одна жительница Ярославля обратилась в полицию, только уже в Дзержинском районе. Она рассказала точно такую же историю про липовых сотрудников банка, которые ей звонили. Женщина перевела им более 95 тысяч рублей.

- По данным фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.