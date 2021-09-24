Мэрия Ярославля проверила объекты города, на которых идет ремонт Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 23 сентября, представители мэрии Ярославля ездили проверять объекты, ремонт которых должен завершиться в ближайшее время. Юбилейный парк, улица Комсомольская, сквер у Ротонды, территория у церкви Иоанна Предтечи – все это местные власти посетили во время объезда по городу.

- На данный момент работы на всех этих объектах находятся в стадии завершения. Все недочеты подрядчики устранят в ближайшее время. Также всем подрядным организациям поставлена задача ускорить темп работы и завершить благоустройство как можно раньше. Все значимые объекты для города будут сделаны качественно, и еще долго будут радовать ярославцев, - отметил мэр города Владимир Волков.

Однако горожане обеспокоены некоторыми изменениями. В частности – газон у Ротонды. Сейчас его вообще нет в связи с тем, что вся территория вокруг перекопана. Главный архитектор города Артем Цымбалов отметил, что уменьшения газона произойдет только у самой Ротонды для облегчения пешеходного движения и возможности проводить выставки местных художников. Вся остальная территория будет покрыта зеленью, в том числе, она появится на месте демонтированных ларьков.

Ремонт Юбилейного парка по контракту должен быть завершен к 1 октября. Ярославцы считают, что рабочие могут не успеть закончить благоустройство парка в назначенные сроки. Подрядчиков попросили ускорить строительные работы.

- В настоящее время на объекте выполнены такие работы как демонтаж бортового камня, пешеходных дорожек, железобетонных конструкций, выполнены работы по разработке грунта, начаты работы по установке бортового камня, общий процент выполнения работ около 20 процентов, - отметили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.