В Ярославской области произошло тройное ДТП Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 23 сентября, около 16:30 в Первомайском районе Ярославской области на 354 километре дороги «Москва-Холмогоры» произошла авария. Столкнулись сразу три автомобиля – «ВАЗ», «Фиат Дуката» и грузовик.

- В результате ДТП по предварительным данным мужчина - водитель автомашины «ВАЗ» скончался на месте ДТП. На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.