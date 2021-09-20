В мэрии Ярославля назвали дату окончания ремонта Комсомольской улицы

Из-за погодных условий благоустройство центра города затянулось Фото: Анастасия Голубева

В мэрии Ярославля назвали сроки окончания ремонта улицы Комсомольской. Все работы планируют завершить к 24 сентября.

Напомним, что 17 сентября в мэрии города сообщили о завершении благоустройства в центре города. Однако, как оказалось, речь шла только о проезжей части. Ее, с существенным отставанием от первоначального срока, все же сдали и пустили транспорт, в том числе, и общественный.

А вот тротуар отложили на потом. Сейчас подрядная организация укладывает тротуарную плитку. Судя по фото, которое было сделано сегодня, 20 сентября, работы медленно, но верно идут к завершению.

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