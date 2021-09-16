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Общество16 сентября 2021 9:29

Ремонт улицы Комсомольской в Ярославле закончат 17 сентября

Общественный транспорт будет ходить по прежним маршрутам
Полина Вачнадзе
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17 сентября завершится ремонт улицы Комсомольской в Ярославле

17 сентября завершится ремонт улицы Комсомольской в Ярославле

Фото: Мэрия Ярославля

17 сентября завершится ремонт улицы Комсомольской в Ярославле. Об этом сообщили в мэрии города.

Улица Комсомольская уже полностью открыта для движения транспорта. С 17 сентября общественный транспорт будет ходить по тем маршрутам, что были до ремонта. Возобновится посадка и высадка пассажиров на остановках "Торговый переулок" и "Улица Комсомольская".

Ремонт центральной улицы Ярославля начался в июле и должен был завершиться к началу сентября. Однако срок сдачи объекта переносили дважды, по словам подрядчиков, из-за погодных условий.