Ремонт улицы Комсомольской в Ярославле закончат 17 сентября

17 сентября завершится ремонт улицы Комсомольской в Ярославле Фото: Мэрия Ярославля

17 сентября завершится ремонт улицы Комсомольской в Ярославле. Об этом сообщили в мэрии города.

Улица Комсомольская уже полностью открыта для движения транспорта. С 17 сентября общественный транспорт будет ходить по тем маршрутам, что были до ремонта. Возобновится посадка и высадка пассажиров на остановках "Торговый переулок" и "Улица Комсомольская".

Ремонт центральной улицы Ярославля начался в июле и должен был завершиться к началу сентября. Однако срок сдачи объекта переносили дважды, по словам подрядчиков, из-за погодных условий.