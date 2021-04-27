В Ярославле реконструируют улицу Комсомольскую

В Ярославле на общегородском совещании в мэрии рассказали, как собираются благоустраивать Комсомольскую площадь.

Масштабный ремонт будет проходить от площади Волкова до площади Богоявления, то есть, на участке длиной примерно в 300 метров, в том числе и Торговый переулок.

- Улица и переулок являются самыми загруженными участками улично-дорожной сети города. В час пик здесь находятся максимальное количество пешеходов и транзитного транспорта. В Торговый переулок в среднем каждые две минуты прибывает одна единица общественного транспорта, - пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Что планируют сделать на Комсомольской? Будет изменен способ парковки машин на параллельный. Это уменьшит число парковочных мест, которых и так сейчас катастрофически не хватает, но дополнительные места собираются создать на прилегающих территориях.

- Определена две территории в шаговой доступности, - сказал Цымбалов.

Также собираются убрать ограждения и увеличить чисто пешеходных переходов. Если на улице Первомайской их целых три, то на Комсомольской на протяжении 300 метров нет ни одного. «Зебры» планируют сделать у Торгового переулка и в районе Ротонды. Для удобства пешеходов на тротуарах поставят скамейки и заменят фонари.