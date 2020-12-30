Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов сегодня, 30 декабря, погиб в ДТП.Авария произошла в Калязинском районе Тверской области на 90-м километре трассы Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. Столкнулись автомобили \\"Mazda\\" и \\"Hyundai Santa Fe\\", за рулем которой находился Алексей Константинов.По предварительной информации, \\"Hyundai Santa Fe\\" выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с \\"Mazda\\". Алексей Константинов скончался на месте ДТП, водитель второй иномарки, 37-летняя женщина, госпитализирована.Соболезнования родным и близким председателя региональной облдумы выразили мэр Ярославля Владимир Волков и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.- Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования, - сказал Дмитрий Миронов.Алексей Константинов родился 6 февраля 1964 года в городе Ереван, в семье военнослужащего. В 1985 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1996 году - с золотой медалью Военную Академию им.М.В.Фрунзе.С 1985 по 2001 год проходил службу на различных командных должностях в Федеральной службе охраны РФ. После увольнения в запас, занимал руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. С июня 2017 года руководил Ростовским районом Ярославской области. 9 сентября 2018 года избран депутатом Ярославской областной Думы, 25 сентября 2018 года - ее председателем.