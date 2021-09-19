В Ярославле День города завершился праздничным салютом. ФОТО: читатель КП-Ярославль

Вчера, 18 сентября, в Ярославле прошел День города, который завершился праздничным салютом. Залпы фейерверков начались в 21 часов и шли на протяжении четырех минут. Традиционно салют прогремел над Стрелкой.

Праздник 1011-летия Ярославля прошел под девизом «Открой город по-новому». В 13 часов на Стрелке состоялось открытие торжества. На Советской площади в это время работала Широкая ярмарка народных промыслов. Около Музея истории города ярославцы могли послушать джаз, а на «Спартаковце» работал кинотеатр под открытым небом.

- День города - праздник для всех, кто здесь родился и вырос, живёт, учится и работает, кто связал с Ярославлем свою судьбу и подарил ему свою любовь. Давайте в этот день пожелаем друг другу успехов во всех делах, процветания и благополучия нашему любимому городу. С праздником, ярославцы! С Днём города, Ярославль, - поздравил горожан мэр Владимир Волков.