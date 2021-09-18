За вырубку деревьев в Воздвиженском бору ярославскую организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей

За вырубку столетних сосен в Воздвиженском бору Ярославля организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей Фото: Полина Вачнадзе

За вырубку столетних сосен в Воздвиженском бору Ярославля, который является особо охраняемым памятником природы, организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.

- Возбуждено дело об административном правонарушении. Было выявлено, что организацией проводился демонтаж водопровода в границах памятника природы «Воздвиженский бор», при этом был поврежден почвенный покров и древесные насаждения. По итогам рассмотрения организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, материалы направлены в Росприроднадзор для расчета ущерба почвенному покрову, - уточнил председатель комитета государственного экологического надзора департамента Александр Прибылов.

О незаконной вырубке деревьев в департамент сообщили жители Резинотехники. По словам местных жителей, на их просьба остановить вандализм, рабочие не реагировали. До того, как на место прибыли сотрудники природоохранного департамента, рабочие успели уничтожить сосны на протяжении нескольких сот метров.