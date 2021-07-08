Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июля 2021 10:34

В Ярославле начали вырубать столетние сосны в Воздвиженском бору

Департамент охраны окружающей среды начал проверку
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле начали вырубать столетние сосны в Воздвиженском бору

В Ярославле начали вырубать столетние сосны в Воздвиженском бору

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле начали вырубать Воздвиженский бор, который является особо охраняемым памятником природы. О происшествии рассказали жители Резинотехники.

На место прибыла тяжелая техника и начался самый настоящий вандализм. Несмотря на все возмущения людей и их попытки остановить работы, вырубка продолжалась. Рабочие успели уничтожить сосны на протяжении порядка 400 метров.

Только после того, как ярославцы вызвали полицию, вырубка прекратилась.

Проверку по факту вырубки деревьев в Воздвиженском бору начал проверку департамент охраны окружающей среды. Как уточнили в ведомстве, устанавливаются виновные лица и идет подсчет ущерба.

Когда виновных установят, им будет грозить штраф: для физических лиц он составляет до 4 тысяч рублей, для должностных – до 25 тысяч, для юридических – до 500 тысяч рублей.