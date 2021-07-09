Снимали подругу обнаженной и громили квартиру: в Ярославле под суд пойдут два треш-стримера

Все происходящее в квартире транслировалось в Интернете. Скриншот с видео

В Ярославле будут судить двух молодых людей 18 и 22 лет, которые в марте этого года устроили погром в квартире своей знакомой. Весь процесс они снимали на видео и транслировали в Интернет. Хозяйка квартиры из-за перебранного алкоголя находилась практически в бессознательном состоянии и остановить вандалов не могла. Один из них вступил с женщиной в интимную связь – и это тоже транслировали в эфир, требуя от подписчиков донаты за продолжение съемок.

После молодые люди разбили унитаз, оторвали дверцу холодильника и швыряли ее по комнатам, вырвали дверь, разбили цветочные горшки и посуду, а после подожгли петарду и бросили ее на кухню. К счастью, петарда не взорвалась.

18-летний молодой человек обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.

- По версии следствия, он без согласия потерпевшей и с целью получения материальной выгоды, транслировал в режиме реального времени произведение, в котором потерпевшая демонстрировалась в обнаженном виде, тем самым распространив сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

22-летний молодой человек обвиняется в умышленном уничтожении имущества. Оторванные двери, разбитые посуда и унитаз обошлись хозяйке жилья в 13 500 рублей. Эти деньги обвиняемые уже компенсировали. Сейчас ярославцы находятся под подпиской о невыезде.