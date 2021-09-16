Рыбинец подозревается в избиении отца, который после этого умер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летний житель Рыбинска подозревается в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По материалам уголовного дела мужчина находился в своей квартире на улице Веденеева. В какой-то момент между ним и его отцом завязалась ссора. Во время нее подозреваемый решил действовать радикально: он избивал своего отца ногами по голове и телу. В результате этого, потерпевший получил черепно-мозговую травму, которая стала причиной его смерти.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.