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Происшествия16 сентября 2021 9:00

Рыбинец подозревается в избиении отца, который после этого умер

Между мужчинами завязалась ссора
Анастасия Голубева
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Рыбинец подозревается в избиении отца, который после этого умер

Рыбинец подозревается в избиении отца, который после этого умер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летний житель Рыбинска подозревается в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По материалам уголовного дела мужчина находился в своей квартире на улице Веденеева. В какой-то момент между ним и его отцом завязалась ссора. Во время нее подозреваемый решил действовать радикально: он избивал своего отца ногами по голове и телу. В результате этого, потерпевший получил черепно-мозговую травму, которая стала причиной его смерти.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.