В Ярославской области стартовал отопительный сезон Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области начался отопительный сезон. В этом году из-за резкого похолодания стартовал он раньше обычного, сообщили в правительстве региона.

- Мы видим, что погода неустойчивая. Чтобы не возникло подъема заболеваемости и в домах была комфортная температура, в ряде муниципальных образований принято решение в этом году дать старт отопительному сезону раньше, - сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Уже отапливаются дома и социальные объекты Рыбинска и Пошехонского района. С 16 сентября отопительный сезон начнется в Угличском, Рыбинском и ярославском районах. С 17-го - в Ярославле, Любимском, Некоузском и Первомайском МР. 20 сентября тепло придет в Борисоглебский район.