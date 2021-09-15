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Общество15 сентября 2021 15:05

В Ярославской области стартовал отопительный сезон

В нескольких районах региона отапливать жилые дома и объекты соцсферы начнут раньше срока
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области стартовал отопительный сезон

В Ярославской области стартовал отопительный сезон

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области начался отопительный сезон. В этом году из-за резкого похолодания стартовал он раньше обычного, сообщили в правительстве региона.

- Мы видим, что погода неустойчивая. Чтобы не возникло подъема заболеваемости и в домах была комфортная температура, в ряде муниципальных образований принято решение в этом году дать старт отопительному сезону раньше, - сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Уже отапливаются дома и социальные объекты Рыбинска и Пошехонского района. С 16 сентября отопительный сезон начнется в Угличском, Рыбинском и ярославском районах. С 17-го - в Ярославле, Любимском, Некоузском и Первомайском МР. 20 сентября тепло придет в Борисоглебский район.