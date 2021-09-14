Отопление в Ярославле включат 17 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле отопление начнут включать с 17 сентября. В этом году отопительный сезон начнется раньше обычного из-за низкой температуры воздуха на улице.

- В связи с понижением температуры наружного воздуха, в целях обеспечения поддержания надлежащего микроклимата в жилых и нежилых помещениях установить начало отопительного периода 2021–2022 годов по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения в городе Ярославле с 17 сентября, - говорится в постановлении мэрии Ярославля.